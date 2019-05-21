Бесценные сотрудники России

54,5 миллиардов рублей — такой оказалась совокупная сумма премий топ-менеджерам 25 крупных ведущих российских компаний по итогам 2018-го года. Традиционно в недра чужих бухгалтерий погрузился Forbes: всего авторитетное деловое издание изучило годовые отчёты сотни компаний с самой высокой капитализацией по итогам прошедшего года.

Для суммарной оценки премиальных начальникам каждой конкретной компании издание взяло лишь причитающиеся им базовые выплаты, не зависящие от уровня капитализации и без учёта дивидендов — только зарплаты и дополнительные обязательные выплаты: бонусы и премиальные.

Благородный металл

Щедрее прочих оказалась горно-металлургическая компания «Норильский никель» — один из крупнейший в мире производителей никеля и палладия. Двадцать три высших менеджера ГМК «Норникель» по итогам 2018 года получили в сумме 6,8 млрд рублей. И этот новогодний пирог оказался пожирнее прошлогоднего: по итогам 2017 года здешние начальники получили на круг лишь чуть больше 6 миллиардов.

Значительно отстал от металлургов по выплате топ-премиальных Сбербанк — 18 руководителей крупнейшего коммерческого банка России получили в суме 4,4 млрд рублей, но и прирост кубышки относительного прошлого года оказался приличным, по итогам 2017-го года премиальный фонд здесь составил 3,9 миллиарда.

А вот «Газпром» пояса своим топам малость подзатянул: руководство газового монополиста для хорошей встречи 2019-го года получило 4,3 миллиарда на 17 душ и это меньше, чем за год до этого, когда общая выплата составила 4,5 млрд.

Совпадение это или нет, но интересно, что как раз в декабре 2018 года в ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на реплику журналиста из Ленинградской области о гламурной жизни топ-менеджеров «Газпрома», которые летали в Италию на частных самолётах, чтобы посмотреть футбол. «Всегда надо следить за расходами, за полетами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели… Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем», — загадочно ответил журналисту глава государства.

Ещё скромнее потратились на премии управленцам в «Роснефти» — чуть больше 4 млрд рублей на 17 человек, примерно такой же выплата была и годом ранее. И как тут снова не поиграть в конспирологию? Опять же на пресс-конференции, но уже в конце 2016-го года президенту Путину пришлось комментировать скандал вокруг строительства дома Игоря Сечина в Барвихе и череде его исков против СМИ. Свой ответ глава государства тогда, помнится, адресовал не конкретно Игорю Ивановичу, а главам госкорпораций вообще — «Скромнее надо быть!». Заметим, на фоне металлургов «Роснефть» и впрямь уже второй год тратится на премиальные скромно.

Казус Провоторова

На самом деле, очевидно, что Кремль не то чтобы пристально следит, но присматривает за премиальными тратами крупных компаний. На относительно благоприятном социальном фоне и без видимых угроз потрясений такие «шалости» крупных госкорпораций выглядят их сугубо личным делом. И всё же вспомним, что ещё в 2013-м году, до всех санкций, представители Общероссийского народного фронта обратились к Владимиру Путину с предложением ограничить аппетиты топ-менеджеров в части предоставляемых им при увольнении «золотых парашютов».

Прямым поводом к этой петиции послужила история с выплатой «отступных» 233 млн рублей ушедшему с поста главы «Ростелекома» Александру Провоторову.

Владимир Путин тогда разделил возмущение ОНФ и с 13 апреля 2014 года в силу вступил Федеральный закон № 56-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников». По новым правилам общий размер выходного пособия сотрудника компании с госучастием не должен превышать трёх средних заработных плат, а если расстаться пришлось по вине работника, то о «парашюте» придётся и вовсе забыть.

Но если «выходные пособия» — это символическая дань уважения корпорации сотруднику, который какое-то количество лет своей жизни на неё потратил, то текущее премирование способно решать важные задачи, считает первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал.

«Высокие премии топ-менеджменту помимо прочего помогают самой компании поддерживать свой статус, — отметил эксперт в комментарии для «Русской Планеты», — ведь обзоры рекордных выплат топ-менеджерам, публикуемые авторитетными деловыми изданиями определённо работают на имидж компании, косвенно подтверждая высокие показатели её доходности, а также в целом успех и процветание».

Конечно, если говорить конкретно об экономической составляющей таких выплат, то статья премирования является одной из наименее оправданных расходных статей компании, — подчеркивает при этом Сигал. «Но важно понимать, что такие решения часто действительно дают свой эффект: на практике взаимная лояльность действительно окупается и, в конечном итоге, помогает преумножить затраченные на премирование средства».