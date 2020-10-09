Беспорядки в Киргизии довели парламентариев до заседания

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Парламент Киргизии анонсировал заседание, посвященное ситуации в стране. Об этом заявила вице-спикер Аида Касымалиева.

Как сообщает 9 октября АКИpress со ссылкой на чиновницу, заседание состоится в субботу 10 октября.

Ключевыми темами, по словам Касымалиева, станут возможные кандидатуры в премьер-министры Киргизии, а также ситуация с происходящим на улицах Бишкека, передает REGNUM.

Ранее стало известно, что в столице Киргизии был введен комендантский час. Об этой мере сообщил президент республики Сооронбай Жээнбеков в ходе своего обращения к нации.