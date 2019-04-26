Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»
Беспокойная Франция: Пожары и «желтые жилеты»

Сердце Европы сотрясает самая крупная революция за последние 50 лет

В последнюю субботу апреля во Франции пройдут очередные акции «жёлтых жилетов». В прошлые выходные в демонстрациях участвовало, - по официальным данным, - около 30 000 человек по всей стране, 10000 – в Париже. Их охраняло 60 000 полицейских. Пострадало 14 жандармов. Больше 180 участников протеста было задержано. Таковы сухие цифры.

Но за ними скрывается простой и непреложный факт: Франция пришла в движение. Самые крупные после 1968-го года народные выступления в едва ли не самой значимой с символистической точки зрения стране Европы уже не раз назвали революцией.

Если брать количественные показатели, движение «жилетов» вроде бы пошло на спад. Начавшись в ноябре с 300000-тысячных манифестаций, их выступления собирали каждую неделю по 40 – 60 тысяч человек. Многое уже удалось, власти пошли на переговоры, Макрон вроде бы обещал референдум, повышение цен на топливо заморожено, и, главное, тысячи видеокамер на французских автодорогах разбиты или куда-то исчезли.

Действительно, зачем дразнить гусей? Побушевали и хватит?

Земля горит под ногами

Тем более французские обыватели устали. Для большинства из них «жилеты», которые хорошо развлекли общество, теперь превратились в досадную помеху повседневной жизни. Шумят, хулиганят, бьют витрины, дерутся с полицейскими.

К тому же последние пожары, - сначала Нотр-Дам, а потом и совершенно обыденный, но от страха попавший на страницы всех мировых СМИ пожар в Версале, - тоже как-то смещают фокус. Тут перед «аналитиками» раскрывается небывалый простор. Один - израильтянин - уже договорился до того, что Собор Парижской Богоматери подожгли те же мусульмане, что и устроили взрывы на Цейлоне. Другой – французский анархист – сообщил, что пылающий шпиль Нотр-Дам – дело рук Макрона, тщащегося отвлечь народ от акций «жилетов».

Крупные события всегда порождают подобного рода подозрения. Паранойя не лечится.

И все же Францию, да и всю Европу, лихорадит, это очевидно.

У нас в России на основании собственного исторического опыта, и с учетом серии «оранжевых революций» на Ближнем Востоке и на Украине, - крайне недоверчиво относятся к массовым уличным выступлениям. Тем более, если эти выступления лишены «системного» характера, не вписаны в привычные схемы политической борьбы, сложившиеся в ХХ веке. Поэтому мы часто склонны недооценивать масштаб нового явления, обвинять в организации народных выступлений разных «кукловодов», выстраивать конспирологические версии. Надо сказать, что этим же грешны и системные аналитики на Западе. Только одни винят Трампа, НАТО, другие - чуть ли не самого Макрона и империю Ротшильдов, а третьи, разумеется, Россию. Куда уж без нас в конце десятых годов двадцать первого века?

Но в том-то и дело, что «жилеты» возникли и существуют сами по себе. Их породила нынешняя западная политическая система, которая, несмотря на иллюзорную «демократичность» и сменяемость власти, не даёт никакой надежды на альтернативу, смену «олигархата», свержение тоталитарной власти корпораций и финансовых потоков.

Укоренившаяся либеральная модель с ее

  • «политической корректностью», превратившейся в жесточайшую цензуру и самоцензуру;
  • «правами меньшинств», категорически отменяющими желания большинства;
  • политтехнологиями, давно превратившимися в «министерство правды» по Орвеллу;
  • очень многим надоела до крайности.

Именно устойчивая «тошнота от глобалистского либерализма» (вспомним название давнего романа Жан-Поля Сартра) вывела на улицы «желтые жилеты».  «Цены на топливо» и экономические требования здесь только повод, спусковой крючок, «триггер», как говорят современные любители психологии.

Но есть и еще один, может быть, более существенный фактор. Эта же «тошнота» объединяет антисистемные силы Запада, - и правых, и левых, - в единую оппозицию. Подобная тенденция по всему миру намечалась довольно давно, но в 2019 году (и не только во Франции) она проявилась с предельной ясностью.

…Интересно, вспомнил ли кто-нибудь за последние месяцы рекламный щит середины 10-х годов одного из ярчайших французских левых, недавнего кандидата в президенты страны Жана-Люка Меланшона.

Слоган на том щите гласил:

«Земля Парижа будет пылать у буржуев под ногами!».

Мы, кажется, давно отвыкли от таких слов. Но земля Парижа уже загорелась, не так ли?

История движения

Многие наблюдатели уже отмечали, - иные со злорадством, иные с изумлением, - что даже в такой политически разнообразной стране, как Франция, «жилеты» не связаны ни с одной из оформившихся политических структур. Однако, как и у каждого крупного движения, у них тоже существует своя предыстория.

В апреле 2019 года девушка по имени Присцилла Людовски разместила в Интернете петицию против предполагавшегося роста «экологических» акцизов на бензин и дизель, которые собирался вводить Макрон. Это президентское решение оказалось связано со стремлением – не без прямой финансовой выгоды для поставивших Макрона Ротшильдов, - пересадить Францию на электромобили. Так что всё завязано в единый узел.

Петиция быстро собрала около миллиона подписей. С Присциллой почти сразу же связались двое – профессиональный водитель Эрик Друэ и программист Максим Николь. Всем троим около тридцати лет. Николь у «жилетов» отвечает за социальные сети и интернет-координацию. Друэ формулирует требования и иногда ведёт переговоры с властями.

В плане организации выступлений и распределения полномочий этого оказалось вполне достаточно.

Вот как очевидцы описывали Елисейские поля и их окрестности в одно из воскресений накануне католического Рождества:

«Поутру ни толп, ни полицейских не было. Город походил на картинку фильмов военных лет. Витрины магазинов были забиты фанерными щитами. На дорогах и тротуарах осколки стекла, кровь, разбросанный мусор. Эвакуаторы увозили сожженные автомобили. И главное - банковские автоматы – эти верные стражи непрекращающегося потребления, - были либо забиты фанерными щитами, либо расколоты вдрызг. Повсюду красовались граффити: «Макрон – харакири!», «Правительство в отставку!», «Смерть!». 

Программа «жилетов». Лево-правый синтез.

В своих программных установках жилеты достаточно быстро ушли от чисто экономических и, - самое главное, - выполнимых без слома системы требований.

Сегодня они настаивают на необходимости:

  • прямой демократии, вместо демократии представительской, изуродованной политтехнологиями;
  • пересмотра всей системы налогооблажения;
  • запрета лоббирования и системы финансового влияния;
  • немедленного выхода Франции из Евросоюза, возвращения стране всей полноты политического и финансового суверенитета;
  • немедленного выхода Франции из НАТО.

И это ещё далеко не всё.

На прошедших президентских выборах 36% участников и активно сочувствующих протестам голосовали за Марин Ле Пен, 28% - за Жан-Люка Меланшона. Но ни Национальный фронт, ни партия Меланшона, ни – тем более - официальные профсоюзы открыто движение не поддерживают. Впрочем, для них это небезопасно. «Жилеты» слишком часто нарушают закон, и на партийные организации могут посыпаться миллионные штрафы.

Однако и Ле Пен, и Меланшон настаивают на том, что люди из нового движения должны быть представлены в Европарламенте.

При этом во Франции существует одна старая политическая сила, которая, - если и не солидаризируется полностью с «жилетами», - но последовательно выступает на их стороне. Это Французская Коммунистическая партия и ее старейшая газета «L`Humanite’». Французские коммунисты прекрасно понимают, что новое движение даёт им уникальный шанс, и они рассчитывают этим шансом воспользоваться. Правда, для этого в руководство ФКП должно прийти молодое поколение, иных вариантов нет.

Полицейский произвол

Пожалуй, один из самых существенных уроков «желтых жилетов» во Франции – это развеянный миф о терпимости и «демократичности» западных сил правопорядке в их противостоянии уличным выступлениям. Неспровоцированное насилие, выкрученные руки, аресты, применение спецсредств, - в этом отношении, как оказалось, ничего не изменилось с 60-х годов прошлого века. Нужен был просто серьезный вызов, и западные силы правопорядка стали подавлять уличное движение тем единственным способом, которым они владеют. «Проходите, проходите, вам здесь нечего делать», - вот единственные слова французских жандармов, обращенные к случайной публике. Таково истинное лицо европейского либерализма, и теперь его уже не спрятать за округлыми фразами.

Дело дошло до того, что насилие французской полиции специально обсуждалось в Женеве, в Совете по правам человека ООН. Французское министерство внутренних дел вынуждено было представить 21-страничный отчет, в котором, - согласно сведениям, полученным «Monde» - оправдывало свои действия исключительной ожесточенностью противостояния и действиями «подрывных элементов».

Но что значат все эти слова, когда за полгода протестов в результате действий полиции, - по данным газеты «Liberation» - были ранены 79 журналистов. И это только цифры по представителям прессы.

Нашим местным либералам, очень любящим поговорить про чрезмерную жесткость русского ОМОНа, наверняка должна понравиться подобная статистика. Речь ведь идёт о защите «демократии», не так ли?

***

Знаменитый французский писатель Мишель Уэльбек в октябре прошлого года на вручении ему премии Освальда Шпенглера сказал:

«Франция была убита. И виной всему Евросоюз».

…Но, возможно, надежда еще существует. И в какой-то степени тот же Уэльбек предсказал движение «желтых жилетов». Главный герой его новейшего романа «Серотонин», фермер Эмерик говорит, стоя на перекрестке кругового движения:

«Уже невозможно продолжать в том же духе, есть вещи, которые недопустимы, бывают моменты, когда нам приходится реагировать».

Теги:
Места: Франция
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