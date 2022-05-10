Берлин готовит экстренный план на случай перекрытия потоков газа из России
Источники Reuters сообщили о разработке Германией плана действий на случай внезапного прекращения подачи газа из России. Остается неясным, произойдет ли перекрытие потоков газа в одностороннем порядке.
В пакет мер вошли нормирование потребления и ограничение использования газа для домохозяйств, предоставление кредитов и гарантий компаниям энергетического сектора в условиях роста цен. Государство может взять под контроль критически важные предприятия, в частности, нефтеперерабатывающие заводы, пишет агентство.
Германия хочет отказаться от газа из России до середины 2024 года. До этого времени страна будет в значительной степени зависеть от Москвы в плане поставок.
В марте Германия ввела первый уровень режима предупреждения ЧС в газоснабжении. Он предусматривает сокращение потребления газа и мониторинг ситуации.
Ранее Россия объявила о переходе на рублевые расчеты с европейскими потребителями газа. Новое требование вступило в силу 1 апреля и касается «недружественных стран».