Белтелерадиокомпанию лишили доступа к своим же услугам
Европейский вещательный союз (EBU) лишил Белтелерадиокомпанию доступа к некоторым своим услугам.
Решение принято на 86-й генеральной ассамблее организации. На заседании исполком EBU ограничил Белтелерадиокомпанию в трансляции определенного контента. Речь идет об обмене музыкальным и новостным контентом, о праве вещания различных спортивных и музыкальных событий. Белтелерадиокомпания также лишилась юридической, технической и прочей помощи от Европейского вещательного союза, сообщает Sputnik Беларусь.
Власти Белоруссии столкнулись с всевозможными ограничениями, а также санкциями со стороны многих стран после того, как 23 мая эипаж самолета Ryanair, выполняя рейс Афины — Вильнюс, получил от белорусских диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о бомбе на борту.
После посадки был задержан бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. На канал было подписано более миллиона человек. В отношении молодого человека завели уголовное дело.