Белорусскую избирательную систему «шлифанут» с помощью Конституции

Политика

Избирательную систему в Беларуси «шлифанут» таким образом, чтобы сделать удобной для людей и страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы ее подредактируем... Исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны», - сказал глава республики. Его слова приводит сайт «СБ. Беларусь сегодня».

Он напомнил высказывание главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, которая считает: «если бы она (избирательная система - прим.) плохая была, она бы два десятка лет не выдержала».

Лукашенко добавил, что следит за работой конституционной комиссии, и пообещал организовать референдум по новой Конституции на высочайшем уровне, чтобы «не к чему было даже подкопать».

Напомним, всеобщее голосование по поправкам в основной законы Беларуси запланировано на январь-февраль 2022 года.