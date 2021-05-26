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Белорусскую избирательную систему «шлифанут» с помощью Конституции

Лилия Караева
26 мая, 2021 12:36
1 мин
Лилия Караева
26 мая, 2021 12:36
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Избирательную систему в Беларуси «шлифанут» таким образом, чтобы сделать удобной для людей и страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы ее подредактируем... Исходя из опыта, нашу избирательную систему надо шлифануть, но таким образом, чтобы это было удобно для наших людей, для нашей страны», - сказал глава республики. Его слова приводит сайт «СБ. Беларусь сегодня».

Он напомнил высказывание главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, которая считает: «если бы она (избирательная система - прим.) плохая была, она бы два десятка лет не выдержала».

Лукашенко добавил, что следит за работой конституционной комиссии, и пообещал организовать референдум по новой Конституции на высочайшем уровне, чтобы «не к чему было даже подкопать».

Напомним, всеобщее голосование по поправкам в основной законы Беларуси запланировано на январь-февраль 2022 года.

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