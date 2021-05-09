Белорусское КГБ продолжает раскручивать «дело о госперевороте»

Политика

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил о том, что ведомство направило запрос в США, Украину и Литву. Силовики требуют экстрадиции подозреваемых в попытке госпереворота на территории республики.

При этом, директор спецслужбы не уточнил имена подозреваемых, заявив, что в запросах дана исчерпывающая информация.

«Мы ждем от наших американских партнеров соответствующие ответы. Надеемся, что они будут. Кроме того, запросили экстрадицию данных лиц на свою территорию для того, чтобы дать им правовую оценку в соответствии с нашим законодательством», — приводит слова руководителя Комитета государственной безопасности издание TUT.BY.

Также Тертель отметил, что отсутствие ответов от вышеперечисленных стран, натолкнет его «на определенные размышления».