Новости – Политика
Политика
Белорусский правитель заявил о военной операции России в данный момент на пяти направлениях
1 марта, 2022 11:35
1 мин
1 мин
President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о военной операции России на Украине на пяти направлениях. Он также опроверг возможность участия своей страны в боевых действиях на украинской территории.
Лукашенко заявил, что Россия сейчас проводит военную операцию с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова и Харькова.
«При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает», - сказал президент. Его слова приводит БелТА.
Лукашенко заверил, что Россия не ставила перед Беларусью вопрос участия в конфликте.
В начала военной операции России говорилось, что она может напасть на Украину со стороны Крыма, материка и с территории Беларуси.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости