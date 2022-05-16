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Политика
Белорусский правитель поздравил с победой в начале визита в Россию
16 мая, 2022 12:35
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 16 мая в Москву. Он начал визит с поздравления с победой.
Белорусский правитель сказал встретившему его чиновнику: «С днем Победы».
Видео встречи Лукашенко у трапа самолета в Москве показал Telegram-канал Вы слушали маяк.
Сегодня в столице состоится юбилейный саммит ОДКБ. После этого Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее британская разведка заявила, что Лукашенко балансирует на грани поддержки спецоперации на Украине и нежелания прямого участия в ней.
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