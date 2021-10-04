Белорусский парламент разорвал соглашение о реадмиссии после хаоса вблизи границ ЕС
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о приостановке действия соглашения между республикой и ЕС о реадмиссии. Это означает, что Беларусь больше не обязана принимать назад нелегалов, которые попадают в ЕС с территории страны.
Документ осталось рассмотреть верхней палате парламента. В случае одобрения его подпишет президент Беларуси Александр Лукашенко.
В МВД заверили, что ситуация с беженцами под контролем. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, соглашение определяет механизм передачи, возврата лиц, нарушивших условия въезда. Участники соглашения могут временно приостановить действие документа после уведомления других стран.
Ранее сообщалось, что Беларусь не пускает обратно на свою территорию беженцев, приехавших в ЕС через Минск из стран Ближнего Зарубежья и Африки. Нелегалы застряли в пограничной зоне. Отказ от соглашения - правовое основание не принимать назад нелегалов.