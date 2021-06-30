Новости – Политика
Политика
Белорусские власти продолжают поиски экстремистов в интернете
30 июня, 2021 21:11
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Anton Belitsky/Global Look Press
В Беларуси официально признали экстремистскими еще четыре telegram-канала. Суд не простил им призывы к массовым протестам.
В список, по вердикту белорусского правосудия, вошли «Отряды гражданской самообороны Беларуси», «Дружины народной самообороны», «ОГСБ чат» и «ДНС чат».
Как заявили силовики, помимо призывов к блокировке дорог и беспорядкам, на каналах публиковались угрозы насилия в отношении представителей власти.
Как передают «Известия», не забыли в МВД и про комментарии пользователей, по убеждению правоохранителей, способствующие распространению ненависти и разделяющие народ республики. Борьба с протестным движением уже оставила за бортом порядка четырех десятков белорусских telegram-каналов.
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