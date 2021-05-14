Белорусские власти постеснялись судить студентов на глазах у дипломатов из ЕС

Политика

Дипломатов из ЕС не впустили на заседание суда в Минске, где 14 мая проходит суд над студентами, протестовавшими против результатов выборов президента летом 2020 года.

Представители стран-участниц Евросоюза также отметили, что дипмиссии, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, имеют право следить за развитием событий в странах своего расположения.

«Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ и обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом об гражданских и политических правах», - приводит текст официального сообщения Евросоюза «Интерфакс».