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Политика
Белорусские власти хотят достать «заговорщиков» за океаном
30 апреля, 2021 17:46
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Минске объявили о намерении подключить Литву, Украину и США к поимке подозреваемых в госперевороте на территории Беларуси.
Напомним, пятеро фигурантов арестованы заочно и объявлены в розыск белорусскими властями. Согласно запросу КГБ, от вышеперечисленных стран требуется помощь в установлении местонахождения подозреваемых, их поимке и допросе.
На данный момент, в СИЗО уже находятся четверо фигурантов дела: политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, Ольга Голубович, а также лидер партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев. Об этом сообщает РБК.
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