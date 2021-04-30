Белорусские власти хотят достать «заговорщиков» за океаном

Политика

В Минске объявили о намерении подключить Литву, Украину и США к поимке подозреваемых в госперевороте на территории Беларуси.

Напомним, пятеро фигурантов арестованы заочно и объявлены в розыск белорусскими властями. Согласно запросу КГБ, от вышеперечисленных стран требуется помощь в установлении местонахождения подозреваемых, их поимке и допросе.

На данный момент, в СИЗО уже находятся четверо фигурантов дела: политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, Ольга Голубович, а также лидер партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев. Об этом сообщает РБК.