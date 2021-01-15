Белорусские силовики открестились от записи с планами создать лагерь для протестующих

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В белорусском МВД отказались комментировать скандальную запись, на которой некий голос, по утверждению оппозиции принадлежащий замминистру внутренних дел республики, говорит о планах по созданию в стране «лагеря» для наиболее рьяных активистов.

«Особо остркопытных» голос на записи собирается окружить колючей проволкой. Оппозиционер Павел Латушко заявил о намерении направить запись в Совбез ООН, Совет ЕС и другие международные инстанции.

Между тем, в самом МВД запись назвали фейком и от дальнеших обсуждений отказались. Об этом сообщает РИА «Новости».