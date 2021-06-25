Белорусские депутаты приняли новую Конституцию. При ней Лукашенко не будет главой страны
Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект о конституционной реформе. Его вносило правительство страны по поручению президента союзной республики Александра Лукашенко. Глава государства заявлял, что при новой Конституции он не будет руководителем государства.
За принятие законопроекта проголосовали все 105 депутатов при кворуме решения 72.
Законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» предусматривает введение единого дня голосования на выборах депутатов. Если законопроект примут на всех уровнях, то выборы в местные Советы депутатов объединят с голосованием в Палату представителей.
Пока выборы местных депутатов назначены на 18 января 2022 года. С принятием Конституции они могут быть перенесены на 2023 год, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Лукашенко заявлял, не делает Конституцию «под себя» и не будет работать после утверждения нового основного закона страны.