Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Белорусская оппозиция займётся антикризисным управлением в стране

Антон Мельников
28 октября, 2020 18:17
1 мин
Pavel Latushka
Youtube / Pavel Latushka

Оппозиционеры Беларуси совместно с демократическими политиками создадут Народное Антикризисное Управление (НАУ). Об этом заявил Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко.

«В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам», - говорится в заявлении Латушко.

Также Народное Антикризисное Управление займётся задачами, которые появятся перед Беларусью «с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству».

Главой новой структуры станет сам Латушко. Он отметил, что НАУ «выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие».

Состав структуры находится в процессе формирования, уточняет «Интерфакс».

темы
оппозиция
Беларусь
Павел Латушко
Координационный совет
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!