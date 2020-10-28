Белорусская оппозиция займётся антикризисным управлением в стране

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Оппозиционеры Беларуси совместно с демократическими политиками создадут Народное Антикризисное Управление (НАУ). Об этом заявил Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко.

«В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам», - говорится в заявлении Латушко.

Также Народное Антикризисное Управление займётся задачами, которые появятся перед Беларусью «с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству».

Главой новой структуры станет сам Латушко. Он отметил, что НАУ «выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие».

Состав структуры находится в процессе формирования, уточняет «Интерфакс».