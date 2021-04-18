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Политика

Белорусские активисты не сдаются и выходят на безопасный митинг

Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 16:14
1 мин
Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 16:14
1 мин
Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/Globallookpress
Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/Globallookpress

Ситуационно-аналитический центр, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской объявил о новой акции на территории республики.

На улицы планируется вывести жителей Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, а также всех районных центров. По задумке организаторов, все участники акций протеста должны будут собраться в центральных парках своих городов.

Как сообщает telegram-канал NEXTA, сбор будет назначен на 15.00. Активистам настоятельно рекомендовано не брать с собой флаги и прочую символику и не выкрикивать лозунги, чтобы в случае задержания заявить о своей непричастности к протесту.

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Беларусь
Светлана Тихановская
Акции протеста
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