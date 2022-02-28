Белорусы изменили Конституцию и «ограничили» роль следующего главы государства
За принятие поправок в Конституцию Беларуси проголосовали 65,16%, против - 10,07%. Предварительные результаты назвал ЦИК республики.
По его данным, в референдуме приняли участие 5,3 миллиона человек. Из них 4,4 миллиона поддержали изменения в Основной закон страны, против высказались 686 тысяч, сообщает РБК.
Основной день голосования был 27 февраля.
Президент республики Александр Лукашенко голосовал на участке, расположенном в университете физической культуры.
Изменения предусматривают создание Всебелорусского народного собрания - высшего представительного органа власти. Поправки запрещают одному человеку находиться у власти более двух сроков. Изменения дополняют статью о неприкосновенности президента и запрещают привлекать бывшего президента к ответственности за преступления, совершенные во время исполнения полномочий.
В день голосования в Беларуси задержали 14 человек. Правозащитники сообщали о более 500 задержанных.
Ранее сообщалось, что бюллетени для голосования сделали цветными, а текст был полностью на русском языке.