Белый дом пригрозил «не расслабляться» по поводу «Северного потока-2»

Политика

Отсутствие новых ограничений против «Северного потока-2» среди объявленных сегодня санкций США не значит, что их больше не будет. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На встрече с журналистами представителя администрации США попросили объяснить, почему среди введенных 15 апреля санкций против России не было мер в отношении российского газопровода. Также ей припомнили, что Вашингтон неоднократно выступал против проекта и назвал его «плохой сделкой».

«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», — ответила Псаки.

При этом ответить на прямой вопрос, согласованы новые меры против газопровода или нет, она не смогла, передаёт РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня США объявили о новых антироссийских санкциях. При этом Россия обвиняется в создании угроз нацбезопасности США, из-за которых президент Джо Байден объявил в стране «чрезвычайное положение».