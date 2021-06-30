Беларуси готовят новые запреты. Гостей из-за рубежа станет еще меньше
В Соединенных Штатах появилась новая инициатива с ограничениями в отношении Беларуси. Американский Минтранс предложил ограничить продажу авиабилетов на пассажирские рейсы в республику. Запрет касается даже тех рейсов, которые осуществляются с пересадкой на территории Беларуси.
Согласно заявлению Минтранса США, предложенная мера связана с инцидентом с принудительной посадкой в Минске борта ирландской авиакомпании Ryanair. В связи с этим происшествием, Госдепартамент заключил, что «ограничение транспортного сообщения между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Соединенных Штатов».
В тоже время американская сторона допускает, что в предложенном запрете могут быть исключения, но каждая ситуация будет рассматриваться отдельно. Предварительно допускается, что полетные ограничения не коснуться случаев, когда это затрагивает национальные интересы и нацбезопасность Штатов. Также предусмотрены исключения для рейсов гуманитарной необходимости.
Обсуждение предложенной американским Минтрансом инициативы продолжится до 1 июля, передаёт «РБК».