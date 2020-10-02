Беларусь отзывает своих послов и предлагает Польше и Литве сделать то же самое

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С 5 октября послы Беларуси на территории Польши и Литвы отзываются в Минск. По официальной версии, представители отзываются для консультаций. При этом, Беларусь предлагает Литве и Польше забрать своих представителей.

«Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру», - заявил пресс-секретарь белорусского МИД.

Пресс-секретарь отметил, что послы Беларуси вызваны «ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран».

«Им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18», - цитирует пресс-секретаря МИД «Интерфакс».