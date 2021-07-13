Беларусь оценила результат работы ООН словами «пустая трата средств и времени»
Резолюция Совета по правам человека при ООН (СПЧ ООН) и содержащиеся в этом документе заключения по Беларуси, не отражают реального положения дел с правами человека в разных странах. Этот документ представляет из себя пустую трату средств и времени. Об этом заявило министерство иностранных дел Беларуси комментируя принятие резолюции СПЧ.
Ранее СПЧ принял резолюцию по правам человека, в которой осудил «беспрецедентную эскалацию» нарушений прав в Беларуси. Также орган призвал власти республики сотрудничать со спецдокладчиком Анаис Марин. На данной момент въезд в республику ей запрещен.
В ответ на резолюцию белорусский МИД заявил, что решения СПЧ по ситуациям с правами человека в разных странах «уже очень давно не отражают реальную ситуацию». Ведомство считает, что заключения органа служат предлогам для санкций «коллективного Запада» в отношении тех государств, которые отказываются подчиняться его «диктату».
МИД республики убежден, что если бы СПЧ рассматривал ситуацию с правами человека в разных странах объективно, то отдельные резолюции были бы приняты практически по всем странам Запада.
«Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени», — подчеркнул МИД республики.
Ведомство добавило, что страна никогда не признает «навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства».
«Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси», — цитирует сообщение пресс-службы белорусского МИД РИА «Новости».