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Политика
Беларусь оставила Украину без бензина — ответ на «закрытие неба»
28 мая, 2021 12:01
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Allexander Makarov/Russian Look
Власти Беларуси решили оставить Украину без топлива. По словам украинского эксперта по энергетическим вопросам, директора ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергея Куюна, речь идёт о прекращении поставок бензина А-95.
Эксперт подчеркнул, что РБ поторопилась с резкими решениями, поскольку «закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка» значит вставлять палки в колёса самим себе.
К слову, украинцам тоже придётся нелегко.
«Задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. т «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — написал Куюн в своём Facebook-аккаунте.
Ранее стало известно о том, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов.
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