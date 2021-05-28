Беларусь оставила Украину без бензина — ответ на «закрытие неба»

Политика

Власти Беларуси решили оставить Украину без топлива. По словам украинского эксперта по энергетическим вопросам, директора ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергея Куюна, речь идёт о прекращении поставок бензина А-95.

Эксперт подчеркнул, что РБ поторопилась с резкими решениями, поскольку «закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка» значит вставлять палки в колёса самим себе.

К слову, украинцам тоже придётся нелегко.

«Задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. т «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — написал Куюн в своём Facebook-аккаунте.

Ранее стало известно о том, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов.