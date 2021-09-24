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Политика
Беларусь не стала следовать примеру России в политике со СМИ
24 сентября, 2021 17:47
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Youtube / Телеканал Дождь
Белорусские власти не стали принимать закон об иноагентах, который был призван защитить суверенитет республики от влияния из-за рубежа. Подобный закон используется в России, и он лежал в основе законопроекта. Об этом рассказал вице-премьер белорусского правительства Игорь Петришенко.
Он пояснил, что власти позитивно оценивают результаты уже разработанных мер по борьбе с информационным давлением извне и удовлетворены ими.
В основе белорусского законопроекта об иностранных агентах лежал аналогичный закон, который существует в России. Он был переработан с учетом специфики республики, передаёт Lenta.ru.
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