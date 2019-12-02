Бедных нигде не любят. О политике и жизни соседей

Многие, возможно, уже забыли, что такое СНГ. А ведь когда-то Союз независимых государств считался достойной заменой разрушающемуся Советскому Союзу. Это организация была создана 28 лет назад – 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководителями трех стран – России, Белоруссии и Украины. Затем к СНГ присоединились еще несколько бывших республик СССР, который в то время доживал свои последние дни.

В свое время о союзе бывших советских республик много говорили, на него возлагали большие надежды. Но со временем его деятельность – по разным причинам стала угасать. Да и состав СНГ поредел – в его составе давно нет Грузии и Украины…

Каково же будущее Союза независимых государств? И есть ли оно? Об этом говорили на конференции «Общественная дипломатия – вектор СНГ», организованной Фондом исторической перспективы. Но сначала разговор коснулся первого пункта форума

Термин «публичная дипломатия» появился еще в годы «холодной войны». Его впервые употребил декан Школы права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса Э. Гуллион. Позже это понятие стало использоваться для более мягкого обозначения пропаганды. Публичная дипломатия, как правило, преследует конкретные политические цели стран-партнеров, общественная дипломатия продвигает культурно-гуманитарную тематику без явного вмешательства политиков.

Об отношении России к странам СНГ размышляла президент Российской ассоциации политической науки.Оксана Гаман-Голутвина. Она заметила, что когда-то многие политики считали, что бывшие республики Советского Союза никуда от не денутся и не очень-то заботились об укреплении отношений. Пока мы пребывали в благодушных иллюзиях, у России появились конкуренты, развившие активную деятельность.

В российских СМИ часто звучала обида – ну как же так? Это же наше пространство! Но ведь каждая страна реализует свои интересы. Можно лишь обратить эти упреки к самим себе – это мы недостаточно активны. И подобное проявляется в сфере общественной дипломатии.

Тем не менее, Россия сохраняет свои конкурентные преимущества на этом пространстве благодаря общему историческому прошлому со странами СНГ, опыту культурного общения, пережитого, наконец. Россия остается гарантом безопасности ряда государств ближнего зарубежья, она - эксклюзивный поставщик энергоресурсов.

К нам едут миллионы рабочих из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, других стран. Российский рынок труда поглощает избыточные демографические ресурсы соседей и это снижает остроту социальных противоречий в этих странах

Слухи о преждевременной кончине Содружества независимых государств попытался развеять начальник первого департамента стран СНГ МИД РФ Владимир Кудрявцев. По его словам СНГ обладает наибольшим охватом по количеству стран на постсоветском пространстве. Проводятся как официальные, так и неофициальные саммиты, где лидеры обсуждают различные вопросы. Кроме того, существует система органов отраслевого сотрудничества в сфере экономики, противодействия новым вызовам и угрозам, включая международный терроризм.

Известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня», Ростислав Ищенко, наоборот, считает, что «СНГ почил в бозе». По его словам, во всех столицах СНГ нам сказали, кто прямо, а кто завуалировано: надо платить и каяться. За это обещали пусть не дружить с нами, но и не обижать сильно. Если мы хотим, чтобы на всем пространстве СНГ нас уважали, говорили по-русски и помнили, из какой страны они вышли, надо убеждать их, что у России есть свои интересы. И в первую очередь, на пространстве СНГ.

Ищенко считает, судьба СНГ, как структуры, демонстрирует, что мы ничего в данной ситуации уже не поменяем. Союз создавался как эрзац-заменитель СССР, о чем говорили все документы Беловежской пущи. Его участники заявили, что СНГ – это механизм цивилизованного развода. Все получили в собственность хоть пять метров на острове Врангеля, хоть пять квадратных километров в горах Кавказа.

Они обнесли эту территорию пограничными столбами, и будут до смерти бояться, чтобы Россия заберет у них эту собственность

Они прекрасно знают, что границы нарезаны в Москве, и суверенитет определен там же. И вполне понимают, что это не их собственность, и за ней могут вернуться.

Вместо послесловия

К сожалению, многое из того, что декларировалось ранее, не сделано. Были разговоры, что нужно привлекать на учебу перспективные кадры из СНГ, необходимо разрабатывать совместные программы в области науки, культуры, СМИ и других гуманитарных областей. Да и вообще тематика СНГ практически ушла с повестки дня.

На конференции прозвучали неожиданные и обидные цифры. Оказывается, еще в докризисном 2007 году Россия занимала лишь шестое (!) место в СНГ по темпам роста

Нашу страну серьезно опережал Азербайджан, и - с небольшим преимуществом Украина, Таджикистан, Казахстан, Беларусь.

Что происходит в наше время? Есть серьезные опасения, что Россия и сегодня далека от лидерства. Это очень плохо. Потому что бедных не любят и бедных сторонятся. И в политике, и в жизни.