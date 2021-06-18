Базовые потребности. Россия как великая держава и позиции в Африке

Политика

Переговоры по поводу строительства российской военной базы в Судане по-прежнему идут, и можно не сомневаться, что как бы ни повернулись события в этой стране, Россия будет наращивать военное присутствие в Африке.

Колониальная эпоха отошла в прошлое, и в современную эпоху великие державы могут взаимодействовать с континентом совершенно в новом формате. Хотя это не слишком заметно для нас, именно Африка в последние годы стала мировым лидером темпов роста потребления. Начиная от продовольствия – например, в пятерку крупнейших потребителей российского зерна входят Египет и Судан. И заканчивая энергетикой и углеводородами.

Однако коммерческие интересы сами по себе мало что стоят, если их нельзя защитить вооруженной силой. Африка – это не только обширные возможности, но и неисчислимые опасности. На континенте сохраняется множество точек напряженности. Ливия погружена в хаос, в ряде африканских стран орудуют вооруженные группировки, Сомали разорвано на части, в Мозамбике правительство с трудом защищается от орд террористов. Как легко догадаться, террористические угрозы и войны срывают ведение любых дел.

Для России как великой державы эта ситуация интересна сразу в нескольких аспектах. С одной стороны, для борьбы с неурядицами нужно оружие – Россия поставляет вооружение во многие страны. А с другой – РФ может экспортировать не только «железо», но и действовать шире и создавать острова безопасности в своих зонах влияния. Так, Центральноафриканская республика не только получает вооружение из России, но также помощь инструкторами, тренирующими местных силовиков. Свою роль играют и организационные усилия – помощь в планировании, дипломатия, консультации.

Военные базы – не единственный, но необходимый компонент этого комплекса усилий. Постоянный пункт присутствия вооруженных сил позволяет стране оперативно оказывать помощь партнерам, а также защищать собственные интересы.

Понятно, что пиратов, нападающих на танкеры откуда-нибудь из Пунтленда или Галмудуга, необходимо в том числе физически ловить и отправлять за решетку. Однако эффект от военного присутствия в регионе куда шире, чем прямой результат применения оружия. Знание о существовании силы, имеющей свои интересы и готовой защищать их само по себе оказывает действие на любых преступников, радикалов и диктаторов.

Конкретно флотские базы, конечно, необходимый элемент этой системы безопасности. Несмотря на все развитие авиации и сухопутного транспорта, море – по-прежнему та стихия, по которой в мире перевозится наибольшее количество товара на самые дальние расстояния. Страна, покровительствующая торговле, неизбежно приобретает колоссальные выгоды сама и оказывает благодеяние другим. Море – не барьер, а дорога и угодья, стоящие на службе того, кто сумеет на нем доминировать. Россия обладает одним из мощнейших в мире флотов, и он должен не стоять у причальных стенок, а активно действовать в интересах державы. И это не вопрос престижа, а вопрос выживания в качестве политической и экономической силы. Поэтому чем бы ни обернулась конкретная история в Судане, Андреевскому флагу над Индийским океаном – быть.