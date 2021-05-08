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База в Порт-Судане повысит авторитет России как великой морской державы

Кирилл Голубев
8 мая, 2021 14:48
2 мин
Кирилл Голубев
8 мая, 2021 14:48
2 мин

Доктор военных наук, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал строительство российской базы в Судане. По его словам, опорный пункт позволит великой морской державе выполнять операции в океане.

Речь идет о возведении пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота в Порт-Судане. Мероприятие проходит в рамках соглашения между Москвой и Хартумом, заключенного в декабре 2020 года.

Документ разрешает Минобороны РФ построить жилые и складские помещения на выделенной территории, а также причал. Ведомство имеет право разместить до 300 военнослужащих с семьями и пришвартовать не более четырех кораблей, включая суда с ядерным реактором. Охраной комплекса займутся суданские вооруженные силы.

Анатолий Матвийчук считает правильным строительство российского ПМТО в восточной части Африканского континента.

«Любой флот, который бороздит мировой океан должен иметь техническое и материальное оснащение», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что в прошлые времена советский флот располагал достаточным количеством баз по всему миру, однако после распада большая часть из них закрылась.

«В настоящий момент Россия ограничена в этих ресурсах. И конечно же, строительство базы в Судане позволит ВМФ РФ выполнять океанские операции с заходом в опорные пункты», — уточнил он.

Анатолий Матвийчук заключил, что возведение ПМТО в Порт-Судане «повысит авторитет Российской Федерации как великой морской державы».

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