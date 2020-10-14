Вчера, 13 октября, состоялась встреча «министра внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия Фатхи Башаги с главой миссии ЕС в Ливии Хосе Сабаделем. Такая информация появилась на странице МВД ПНС в Facebook.

Министр рассказал, что «ливийцы находятся в поиске единого политического руководства, которое сможет решить проблемы безопасности в стране». Также он подчеркнул, что надеется на поддержку ЕС, особенно в сфере обеспечения услуг. Во время переговоров Башага подтвердил, что Ливия к политическому соглашению, способного объединить ливийский народ.

В заключение глава «МВД» ПНС выразил свою позицию в отношении России, заявив, что она «не является свободной страной». При этом он добавил, что в Ливии к РФ нет враждебного отношения. Впрочем, слова Башаги едва ли соответствуют действительности. Ведь именно подконтрольные ему боевики причастны к похищению двух граждан РФ в североафриканском государстве.

Неизвестные напали на социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в ночь с 16 на 17 мая 2019 года. После этого россиян передали группировке RADA, которая интегрирована в состав «МВД» ПНС. Боевики заточили ученых в частном изоляторе «Митига», который находится на территории одноименного аэропорта в Триполи. Этот переоборудован под военную базу иностранных наемников, поддерживающих силы «правительства» Сарраджа.

Граждан РФ незаконное удерживают в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме на протяжении года и пяти месяцев. За это время им так и не предъявили официального обвинения. Таким образом представители ПНС надеются оказать давление на российские власти. Примечательно, что в операции нападения на россиян участвовали первые лица «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа.

К примеру, похищение россиян организовывалось при участии главы Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри. Он же входит в число основателей ячейки «Братьев-мусульман» в Ливии (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации — прим.ред.). Более того, глава ВГС ПНС является членом правящей в Турции «Партии справедливости и развития».

Напомним, 29 мая 2019 года Мишри провел телефонные переговоры с представителем Фонда защиты национальных ценностей, в ходе которых дал понять, что освободит Шугалея и Суэйфана, если Россия признает и поддержит ПНС на международном уровне. Содержание аудиозаписи разговора является непосредственным доказательством того, что спустя две недели после похищения ученых, Аль-Мишри связался с сотрудниками Фонда и шантажировал их жизнями коллег.