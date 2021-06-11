«Баржей вывозили трупы»: погибших в ходе политического конфликта в РФ в 1993 году на самом деле не 150 человек
В результате обстрела здания Верховного Совета в октябре 1993 года на самом деле погибли не 120-150 человек, как заявляют официальные источники. Жертвами столкновений у Белого дома стали более полутора тысяч граждан.
Об этом в интервью Lenta.ru рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.
«У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», - сказал собеседник.
По его словам, «пьяные омоновцы хватали людей и расстреливали прямо на стадионе неподалеку от здания Верховного Совета».
Руцкой отметил, что «нагло распространяется вранье», будто Белый дом обстреливали из танков с деревянными болванками. В действительности, использовались фугасные снаряды. Кроме них, применялись кумулятивные снаряды, которые взрываются внутри.
«Представьте себе, что там происходило с людьми. Потом озвучили цифры, что погибло 120-150 человек», - сказал Руцкой.
В результате политического конфликта осенью 1993 года была упразднена деятельность Верховного Совета и вместе с ним советская модель власти. После событий в декабре 1993 года в стране приняли новую Конституцию.