Баранец объяснил, от чего зависит судьба российской базы в Судане

Политика

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, окончательного решение по опорному пункту ВМФ РФ в Красном море пока еще не принято.

Он отметил, что после того, как стало известно о договоренностях России с властями Судана, на эту страну обрушилось колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов, недовольных тем, что Россия возвращает себе статус великой державы.

«Ситуация вокруг будущей военной базы России в Судане сегодня действительно запутанная. Как только стало известно о том, что Москва ведет переговоры с Суданом о строительстве этой базы, на прежнее руководство Судана и на нынешнее начались жесточайшие нападки Соединенных Штатов Америки», – заявил он.

Виктор Баранец отметил стратегическую важность этого объекта, над которым может быть поднят российский военно-морской флаг. По его мнению, это могло бы положило конец властвованию американского флота.

«Вы знаете, что там в Судане очень сложная обстановка, там еще совершенно непонятно, я бы даже сказал, какое же правительство в конце концов имеет право принимать такое решение, там есть смута, там по сути часто случаются элементы гражданской войны, ну и, в общем-то этим американцы и пользуются», – так он оценил перспективы базы ВМФ РФ в африканской стране.