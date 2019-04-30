Абу Бакр Аль-Багдади снова расчехлил «калаш»

16 июня чуть было не стало общенациональным российским праздником и красным днём календаря. Ведь именно в этот день в 2017 году Интерфакс дал отчёт МО РФ о том, что предводитель террористической группировки «Исламское государство» (ИГ в РФ категорически запрещена и от этого очень страдает) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади почил в результате невиданной эффективности российского авиаудара, за который кто-то, безусловно, получил новые звания, кто-то деньги, кто-то звёзды. Например, героев России.

Су-35 и Су-34 в тот солнечный майский день 2017 года синхронно вдарили в южном предместье Ракки. В этот момент по данным разведки там ужинали, славили Пророка и совещались представители «худсовета» ИГ. Председательствовал, как сообщили в центр коллеги Боширова и Петрова, аль-Багдади, пытавшийся в уме без калькулятора подсчитать, сколько раз его хоронило Минобороны России.

В средствах массовой информации тиражировались сведения о потерях ИГ. 300 боевиков, 30 полевых командиров средней руки, а также «высокопоставленные командиры, входившие в состав худвоенсовета. Ну, тоже, видимо, от штук 30. Точное число не уточнялось. Но «кто ж вам считает»? Справедливости ради, стоит сказать, что осторожный Лавров отмечал, что «Стопроцентной уверенности в смерти аль-Багдади нет». И как в воду глядел.

#Он_Вам_Не_Бен_Ладен

С информацией о своей безвременной кончине сам Абу Бакр аль-Багдади был категорически не согласен в виду своей удивительной живучести, о которой не только участники террористической преступной группировки, но и представители Минобороны РФ давно слагают легенды для Interfax.

Прошёл 1 год и 11 месяцев и, видимо, решив поиздеваться над нами всласть в канун Дня Великой Победы, аль-Багдади записал первое за 5 лет видеообращение.

Последний раз адепты ИГ созерцали «пастыря» аж в 2014, когда он, выступая в иракском Мосуле, объяснил последователям, что «Исламское государство» — это не просто террористическая группировка, запрещённая в России, а целый всемирный халифат.

И вот, эффектно появившись в кадре в жилетке с карманами, как у Вассермана, русским автоматом и планами на жизнь, он снова говорит нам:

Гамаджоба, генацвале!

Багдади и подельники в непринуждённой творческой обстановке обсудили перспективы войны с «крестоносцами» (в смысле, с нами). Прозрачно намекнули на то, что запись велась не 2 года назад, а намедни, обсудив боевые действия в городе Багуз, расположенном в сирийской провинции Дейр эз-Зор, произошедшие на излёте марта текущего года.

Что примечательно?

Пока резиденты ИГИЛ пишут в корпоративных чатах о том, что подыхают под обстрелами с голоду вместе с детьми и готовы славить Аллаха до конца жизни за вражескую шоколадку «Сникерс», аль-Багдади выглядит так, словно Порошенко открыл в ИГИЛ передвижную фабрику Roshen.

Упитанный. С хорошим мужским маникюром, не запылившимся АКСУ, стильной бородой, которая чисто стилистически ставит его в разряд таких мировых знаменитостей, как:

Бенедикт Камбербетч

Но больше всего Багдади, после ударов Су-34 и Су-35 стал похож на Билли Гибсона из ZZ Top.

И Карла Маркса.

В процессе просмотра видео, казалось, что живучий террорист, следуя тренду и желая потроллить похоронившее его Минобороны, возьмёт электробалалайку, выдаст гимн России в рок-обработке, или хотя бы прочитает рэп, как Бердымухамедов. А затем сядет в созданную на заказ бронированную Lada Granta Универсал и умчится в даль. В сопровождении «Сушечек».

Но нет. Он был лаконичен и, как обычно, сдержан. Самим своим появлением засвидетельствовав простой до боли факт. Несмотря на бравурные заявления сил антитеррористической коалиции о том, что ИГ разгромлена, а её бородатый лидер мёртв, всё осталось по-прежнему.

ИГ нанесён существенный ущерб, но террористическая группировка продолжает представлять угрозу для мирового сообщества (и в особенности для России), а её лидер выглядит так, словно торчал всё это время в санаториях Геленджика.

Кто такой аль-Багдади и откуда он взялся?

Родом Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри (таково настоящее имя лидера террористов) из Самарры (той, что в Ираке, на восточном берегу Тигра). Его родители активно проповедовали Ислам.

Сам аль-Бадри (он же аль-Багдади) неплохо образован и обладает учёной степенью. Сферой его знаний является исламское право. В университете Багдада, где юноша грыз гранит науки, он загорелся идеями террористической организации экстремистского толка. Называлась она «Братья-мусульмане» (запрещена в России).

Когда войска западной коалиции оказались в Ираке, 32-летний доктор исламского права аль-Багдади примкнул к повстанцам. Американцы задерживали аль-Багдади ещё в 2004 году, когда он нанёс опрометчивый визит к своему другу, находившемуся в поле зрения ЦРУ.

В тюрьме США, на территории Ирака, Абу Бакр аль-Багдади провёл год и был освобождён. В тюремной анкете будущий лидер самой кровожадной террористической организации мира поставил галочку в графе «административная работа/секретарь».

Освободившись, он стал одним из самых активных деятелей группировок исламских радикалов в Ираке. В 2010 году основал пресловутое Исламское государство Ирака. Его личного веса было достаточно для того, чтобы настоять на консолидации сил с ещё одной запрещённой в России организацией «Джебхат ан-Нусра», на протяжении всего своего существования занимающейся джихадом.

В 2014 году Абу Бакр Аль-Багдади был наречён халифом созданной им группировки. За его голову обещают по одним данным 10 млн долларов, а по другим 25, что не мешает ему посещать для лечения Турцию, Ливию и другие страны, хотя неоднократно сообщалось, что лидер террористов

коротает дни в подземельях Мосула

умер от тяжёлого ранения

уничтожен прямым авиаударом.

Увы, расквитаться с Абу Бакром аль-Багдади Россия пока не может.

Такая история.