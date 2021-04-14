Байден решил закончить самую продолжительную войну Соединенных Штатов

Политика

Президент США Джо Байден заявит, что пора положить конец войне в Афганистане. Конфликт был самым длинным военным сопротивлением в истории страны. Об этом сообщается в превью заявления американского лидера, которое опубликовал Белый дом.

«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки», - сообщит Байден.

Официальная речь президента должна состояться позднее сегодня, отмечает BBC.