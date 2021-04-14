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Политика
Байден решил закончить самую продолжительную войну Соединенных Штатов
14 апреля, 2021 17:05
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CNP/AdMedia/globallookpress
Президент США Джо Байден заявит, что пора положить конец войне в Афганистане. Конфликт был самым длинным военным сопротивлением в истории страны. Об этом сообщается в превью заявления американского лидера, которое опубликовал Белый дом.
«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки», - сообщит Байден.
Официальная речь президента должна состояться позднее сегодня, отмечает BBC.
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