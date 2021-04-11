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Политика
Джо Байден определился. Президент нашел кандидата на пост советника по вопросам России
11 апреля, 2021 11:45
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Байден определился. Американский президент нашел кандидата на пост советника по вопросам России
Американский президент Джо Байден ищет кандидата на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности.
Советником главы государства может стать Мэтью Рожански, который сейчас является главой вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.
Известного американского политолога считают одним из главных экспертов в стране по вопросам России.
При этом сам Рожански не является сторонником эскалации отношений между двумя странами, но достаточно яро отстаивает интересы США и часто негативно высказывается о политике Москвы, пишет Lenta.ru.
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