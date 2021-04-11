Джо Байден определился. Президент нашел кандидата на пост советника по вопросам России

Политика

Байден определился. Американский президент нашел кандидата на пост советника по вопросам России

Американский президент Джо Байден ищет кандидата на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности.

Советником главы государства может стать Мэтью Рожански, который сейчас является главой вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.

Известного американского политолога считают одним из главных экспертов в стране по вопросам России.

При этом сам Рожански не является сторонником эскалации отношений между двумя странами, но достаточно яро отстаивает интересы США и часто негативно высказывается о политике Москвы, пишет Lenta.ru.