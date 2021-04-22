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Политика

«Баба с возу - коню легче»: Лукашенко заявил о желании Киева «похоронить» минские соглашения

Антон Мельников
22 апреля, 2021 21:18
2 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 21:18
2 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе может отказаться от Минска как от площадки для переговоров и выбрать другое место. При этом, само желание Киева перенести сменить площадку говорит о том, что украинские власти хотят «похоронить» минские соглашения. Об этом в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, стороны могут выбрать другой город для проведения переговоров контактной группы, но только при условии, что это устроит всех участников.

«Если Владимир Владимирович (Путин - прим.), (глава Украины Владимир – прим.) Зеленский, другие вовлеченные в этот вопрос согласны, конечно, группа будет работать в другом месте», — сообщил Лукашенко.

В свою очередь Беларусь готов к тому, что переговоры по Донбассу будут проходить не в Минске.

«Ну, а вообще, как у нас говорят, баба с возу — коню легче», — отметил белорусский президент.

В тоже время Лукашенко подчеркнул, что желание Украины сменить Минск на другую площадку «говорит о намерении похоронить минские соглашения», передаёт «ТАСС».

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Александр Лукашенко
Беларусь
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Минские соглашения
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