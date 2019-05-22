Азиатский суд станет разбирать проблемы россиян

Уже почти как месяц, с 25 апреля этого года, Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) получил официальное разрешение Министерства юстиции России администрировать споры с участием отечественных компаний. Отныне решения арбитража становятся обязательными к выполнению на территории нашей страны, вплоть до привлечения судебных приставов.

Решение о представлении HKIAC статуса постоянно действующего арбитражного учреждения было выдано Советом по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции России при поразительном единодушии. 44 члена Совета проголосовали за и всего двое против.

Однако всё ли так безоблачно под небом Гонконга для нашего бизнеса, работающего в Азии? – вопрос остаётся открытым.

Гонконг стал первым

HKIAC стал первым признанном в глобальном масштабе арбитражем, который обратился в Минюст за разрешением согласно соответствующему закону. Федеральный закон «Об арбитраже», принятый в самом конце 2015 года, предполагает, что для получения разрешения соискателям достаточно подтвердить свою «широко признанную международную репутацию».

До реформы арбитража 2016 года российские компании могли рассматривать свои дела в любом арбитражном центре по всему миру. После реформы такое право получили только отечественные постоянные действующие арбитражные учреждения - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате, Морская арбитражная комиссия при ТПП, Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража.

Гонконгский арбитраж был создан в 1985 году. К настоящему времени он входит в пятерку самых влиятельных арбитражей мира. За 34 году он рассмотрел около 10 000 дел, из них только 2 с участием отечественных компаний. Еще 4 дела российских бизнесменов находятся на рассмотрении арбитража в данный момент

Есть опасения, что HKIAC составит конкуренцию Международному коммерческому арбитражному суду при Торгово-промышленной палате, который уже занимался делами с участием китайских компаний. При этом в Гонконге заявляют, что рассматривать «внутренние российские споры» они не собираются.

Минюст «очень заинтересован» в Гонконге

По словам ответственного администратора Российского арбитражного центра Андрея Горленко, в будущем мы наверняка увидим споры с российским участием в Гонконге. Дело в том, что активно присматриваться к Гонконгу и Сингапуру и включать арбитражные оговорки в договоры наши компании начали после 2014 – 2015 года, а между заключением договора и его нарушением обычно проходит как раз 2-5 лет. Так что HKIAC получил разрешение Минюста как раз вовремя.

При этом обращение в Гонконг компаний, не имеющих азиатского бизнеса, всё же будет выглядеть экзотикой. Тут о многом говорит и западный опыт. Американские и европейские компании решают свои дела в Гонконге именно тогда, когда сталкиваются с проблемами «по китайскому направлению» и не слишком доверяют арбитрам из Поднебесной.

Вероятно, русские бизнесмены последуют их примеру. При этом парламент Гонконга рассматривает новый закон «Об арбитраже», и какими окажутся его окончательные формулировки, пока еще неизвестно

Однако существует и несколько настораживающих моментов. В справке Минюста, которую министерство подготовило к обсуждению вопроса о HKIAC, нет ни единой претензии или замечания. При этом аналогичные документы, связанные с отечественными заявителями, просто пестрят подобными придирками и профессиональными рекомендациями. И уже одно это несколько настораживает.

Больше всего на свете эта злополучная справка напоминает рекламный буклет. Там подробно описано, чем замечателен Гонконгский арбитраж, какие великие дела он рассмотрел и какие соломоновы решения вынес.

Правда, такая однобокость настраивает на определенные мысли, и мысли эти не всегда радостные

И под конец возникает самый простой и, может быть, даже вульгарный вопрос: «Зачем рассматривать русско-китайские дела в Гонконге, если это уже с успехом делали в Москве? Нет ли здесь сознательно «прогиба» под китайские интересы, особенно в стратегической перспективе?

Политическая составляющая юридического решения

При этом любопытно, что российские компании и сегодня могут спорить с иностранными в любых зарубежных арбитражных центрах в том случае, если местом принятия решения будет выбрана не Россия, и стороны заранее согласятся выполнять решения суда. Этим как раз и отличается арбитражный суд от обычного, что он лишён атрибутов государственной власти, то есть не может от своего имени принудительно вызывать свидетелей, требовать документы и накладывать арест на имущество. Стороны сами обязуются выполнить решение арбитража без промедления и отказываются от любой формы апелляции.

В итоге, если они согласны выйти из-под национальной юрисдикции и выбрать себе произвольного арбитра, никто препятствовать им не может

Таким образом, на поверхностный взгляд обращение HKIAC в Минюст выглядит как признание готовности работать в рамках именно российского арбитражного законодательства. Люди из Гонконга получат возможность открывать в России свои отделения и всячески продвигать себя на рынке. Они, правда, оговорились, что не собираются «судить российские компании» в их спорах друг с другом, но что стоит такая оговорка, нам тоже хорошо известно.

С другой стороны, и Минюст, после принятия нового арбитражного законодательства, будет рад отрапортовать: смотрите, к нам пришли иностранцы, и, значит, реформа дала первые положительные результаты. Вот как раз этот факт – желание чиновников увидеть в приходе иностранцев доказательство верности своих решений, смущает больше всего. И не только в деле о Гонконгском арбитраже…

Вспомним Грибоедова:

А судьи кто?

Если кому-то захочется, чтоб в его деле судьями были именно люди из Гонконга, он получит людей из Гонконга. Это его полное и неотъемлемое право. Минюст только «за».