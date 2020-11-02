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Азербайджанские военные в Карабахе свершили нарушающий Женевскую конвенцию акт

Антон Мельников
2 ноября, 2020 23:52
1 мин
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Youtube / ANNA News Military

У Организации объединенных наций (ООН) появились свидетельства того, что войска Азербайджана совершили в Нагорном Карабахе акт, который может расцениваться как нарушение Женевской конвенции. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По её словам, было проведено «углубленное расследование», которое показало, что военные Азербайджана «без суда и следствия казнили двух захваченных армян в военной форме». Бачелет отметила, что такие действия, согласно Женевской конвенции, могут классифицироваться как военное преступление.

Также представитель ООН призвала участвующие в конфликте стороны остановить атаки на районы, в которых располагаются школы, больницы и прочие гражданские объекты, передаёт Lenta.ru.

темы
ООН
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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