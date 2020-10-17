Азербайджанские военные не заинтересовались перспективами в Москве

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Власти Армении поддержали инициативу России и направили в Москву группу военных для встречи с представителями вооруженных сил Азербайджана. В свою очередь, Баку отказался от аналогичного шага.

Официальный представитель премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что подобный формат был призван для обсуждения механизмов контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«По нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу России», — заявила Геворкян.

Как сообщает РБК, пресс-секретарь премьера отметила, что «в Ереване предполагают, что Турция не разрешает представителям ВС Азербайджана посетить Москву».