Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Азербайджанские военные не заинтересовались перспективами в Москве

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 08:39
1 мин
Photo
Flickr

Власти Армении поддержали инициативу России и направили в Москву группу военных для встречи с представителями вооруженных сил Азербайджана. В свою очередь, Баку отказался от аналогичного шага.

Официальный представитель премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что подобный формат был призван для обсуждения механизмов контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«По нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу России», — заявила Геворкян.

Как сообщает РБК, пресс-секретарь премьера отметила, что «в Ереване предполагают, что Турция не разрешает представителям ВС Азербайджана посетить Москву».

темы
Азербайджан
переговоры
Нагорный Карабах
Армения
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!