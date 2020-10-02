Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании «Смерча»

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Ереван в использовании систем залпового огня «Смерч», а также ракетных комплексов «Точка У» для атаки азербайджанских населенных пунктов.

Как сообщает ТАСС, Гаджиев заявил следующее: «В результате обстрела села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района (прилегает к Нагорном Карабаху. — Ред.) из реактивной системы залпового огня «Смерч» пострадали около 20 жилых домов. Сегодня (в пятницу. — Ред.) с территории Варденисского района Армении была выпущена ракета из комплекса «Точка У» по Шамкирскому району (запад Азербайджана. — Ред.)».

При этом, в минобороны Армении выдвинули встречные обвинения в применении «Смерча». По словам представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, система нанесла удар по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).