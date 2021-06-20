Новости – Политика
Политика
Автомобиль политика обстреляли в преддверии выборов в Армении
20 июня, 2021 12:28
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
Политик Арман Бабаджанян рассказал общественности об обстреле своей машины в Армении накануне выборов. Блок демократов «Ширинян-Бабаджанян» выступает за сближение с Западом.
Бабаджанян опубликовал фото, на котором видно простреленное лобовое стекло его машины. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает «Интерфакс», на выборах зарегистрирована 21 партия и 4 блока. Пороходной порог состаляет 4% для отдельных партий и 7% для объединений.
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