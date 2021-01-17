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Австрийское правительство продлевает локдаун в связи с пандемией коронавируса до 4 февраля, заявил канцлер Себастьян Курц. Ранее датой его окончания было 24 января.

Правительство поставило задачу за семь дней добиться снижения заболеваемости коронавирусом с 131 случая на 100 тысяч населения до 50. Его слова передает РИА Новости.

Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то 8 февраля последуют первые шаги по отмене ограничений. Первыми откроются школы, музеи и магазины.