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Австрия продлевает локдаун из-за пандемии до 4 февраля
17 января, 2021 16:56
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Австрийское правительство продлевает локдаун в связи с пандемией коронавируса до 4 февраля, заявил канцлер Себастьян Курц. Ранее датой его окончания было 24 января.
Правительство поставило задачу за семь дней добиться снижения заболеваемости коронавирусом с 131 случая на 100 тысяч населения до 50. Его слова передает РИА Новости.
Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то 8 февраля последуют первые шаги по отмене ограничений. Первыми откроются школы, музеи и магазины.
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