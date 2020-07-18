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Австралия решила разогнать парламент до конца августа из-за COVID-19

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 13:14
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В связи с ситуацией из-за COVID-19 парламент Австралии принял решение не собираться на заседания минимум до 24 августа, сообщил австралийский премьер Скотт Моррисон. По его словам, власти не готовы пойти на риск того, что коронавирус может быть занесен в столицу автралийского союза Канберру.

«Риски парламентских заседаний стали существенно выше, и не похоже на то, что в следующий месяц проблема будет решена», — приводит его слова «Интерфакс».

С начала пандемии в Австралии было зарегистрировано 11 235 случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции нового типа стали 116 человек, 8 117 пациентов выздоровели.

темы
Австралия
коронавирус
пандемия
парламент
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