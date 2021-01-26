Авральный режим: у властей США и России осталось всего 10 дней на продление договора

Политика

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин распорядились, чтобы их подчинённые срочно подготовили всё необходимое для продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Успеть необходимо до 5 февраля, пока не закончит действовать предыдущий договор.

«Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля», - приводит сообщение Белого дома РИА «Новости».