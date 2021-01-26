Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Авральный режим: у властей США и России осталось всего 10 дней на продление договора

Антон Мельников
26 января, 2021 23:43
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 23:43
1 мин
Pixabay
Pixabay

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин распорядились, чтобы их подчинённые срочно подготовили всё необходимое для продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Успеть необходимо до 5 февраля, пока не закончит действовать предыдущий договор.

«Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля», - приводит сообщение Белого дома РИА «Новости».

Поделиться
ТЕГИ
США
Россия
СНВ-3
ДСНВ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!