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Российские авиакомпании обратились в правительство с просьбой выделить им 50 миллиардов рублей. Повод для обращения предсказуемый – сложное финансовое положение авиаперевозчиков, возникшее из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Известно, что соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. От его имени все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair, просят дополнительные субсидии для покрытия расходов.

«Сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон, поэтому компании просят предоставить им новые субсидии на 50 миллиардов рублей — около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 миллиардов рублей в первом квартале 2021 года», – цитирует РБК одного из собеседников.

Источники издания отмечают, что пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза. Ситуацию может спасти возобновление международных авиасообщений, но из-за пандемии пока неизвестно, когда откроются границы. Сезонные убытки компании значительно превысят потери аналогичных периодов прошлых лет, что в результате может привести к банкротствам.

В правительстве ответили, что письмо было было получено и перенаправлено в Минтранс и Росавиацию. Просьба пока не рассмотрена.