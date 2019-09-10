Атомный флот РФ не готов к большой войне

В 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомных подводных лодки (АПЛ). Об этом сообщил генеральный директор «Севмаша» (Северодвинск) Михаил Будниченко. Речь идёт о подлодке спецназначения проекта 09852 «Белгород» (носитель «Посейдона»), многоцелевых субмаринах проекта 885М («Ясень-М») «Казань» и «Новосибирск», а также крейсер стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег».

В общей сложности до 2024 года в соединения ВМФ будут поставлены 10 атомных подлодок проектов 955А и 885М, которые сейчас строятся на «Севмаше». Данное событие преподносится как большой успех отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Минобороны, которое является заказчиком АПЛ.

Безусловно, появление в составе ВМФ новых атомных подлодок — это важная положительная для нашей страны новость. Велика вероятность, что российские корабелы преодолели массу «детских болезней», которые всегда сопровождают новейшую военную технику, тем более такую сложную как гигантские атомные подводные лодки

К сожалению, на сегодняшний день поводов для торжества у России нет. Передача ВМФ в следующем году сразу четырёх АПЛ не является следствием ударных темпов строительства атомного флота. Это прямой результат срыва плановых сроков ввода в строй новых субмарин.

Судите сами: строительство «Белгорода» началось в 1992 году! Изначально лодка была заложена по проекту 949А «Антей». Из-за нехватки финансирования строительство АПЛ было заморожено. И только в 2012 году Минобороны изыскало средства и определилось с тем, что хочет получить в результате создания этой подлодки.

«Белгород» станет самой крупной субмариной в составе ВМФ, если не учитывать атомоходы проекта 941 «Акула» (судьба этих уникальных АПЛ на текущий момент неизвестна, но, скорее всего, они выведена из боевого состава флота). Подлодка будет выполнять в основном исследовательские задачи, которые позволят освоить эксплуатацию беспилотников «Посейдон»

Вторая АПЛ (которую ВМФ получит в 2020 году) «Казань» — представитель проекта-долгостроя «Ясень». Субмарина была заложена в 2009 году. Сроки её сдачи несколько раз переносились.

Минобороны и «Севмаш» воздерживаются от объяснения причин срыва дедлайнов. Как полагают эксперты, проект 885М стал жертвой санкций со стороны Запада и Украины, и затянувшихся опытно-конструкторских работ по отдельным системам и агрегатам. Также при создании головной АПЛ («Казани») могли возникнуть трудность в налаживании кооперации между отечественными предприятиями.

Другая подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» была заложена в 2013 году. Она является копией «Казани» и потому срок её передачи в строй напрямую зависит от состояния головной субмарины.

На несколько лет задержалось строительство подлодок проекта «Борей-А», которые в перспективе должны составить основу морской компоненты ядерной триады РФ, окончательно сменив советское поколение ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) — носителей морских межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«Князь Олег» — вторая подлодка проекта «Борей-А». Головной атомоход — «Князь Владимир» — должен войти в состав ВМФ до конца 2019 года. Сейчас Военно-морской флот РФ эксплуатирует три крейсера немодернизированного проекта 955 — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах». Строительство данных субмарин началось в 1996, 2004, 2006 годах, а флоту они были поставлены в 2013-2014 годах

Таким образом, строительство одной АПЛ в среднем занимает 8-10 лет. Подобную ситуацию сложно назвать нормальной. В США на весь цикл строительных работ (от закладки до передачи флоту) уходят примерно пять лет. Этот срок является наиболее оптимальным, учитывая динамику научно-технического прогресса и актуальные потребности в обновлении корабельного состава.

В нашей стране проблема смены советского поколения АПЛ стоит необычайно остро и текущие темпы строительства новых субмарин не позволяют делать оптимистичные прогнозы. Уже сейчас свыше трети атомоходов ВМФ, включая РПКСН, находятся в неисправном состоянии, либо испытывают серьёзные технические проблемы, а значит — не способны выполнять боевые задачи.

Сложившаяся на российском атомном флоте ситуация является следствием, прежде всего, системных проблем. Военно-морские силы в принципе очень болезненно переживают любые экономические кризисы, неразбериху в военном управлении и уже тем более коллапсы государственности

Причина заключается в том, что корабль — намного более сложная и дорогая техника, чем, например, танк, самолёт, артиллерийская система или зенитный ракетный комплекс и другие виды вооружения. В кооперации по созданию подлодки и даже не очень крупного надводного судна участвуют сотни предприятий. Строительство атомных субмарин — венец развития конструкторской кораблестроительной мысли и производственных мощностей страны.

С одной стороны, отрадно осознавать, что Россия сохранила способность строить атомоходы, несмотря на крах СССР, череду социально-политических потрясений и слабую экономику. По основным тактико-техническим характеристикам наши АПЛ почти не уступают американским образцам.

Кроме того, отечественные корабелы заимствуют необходимый для развития ВМФ заокеанский опыт. Например, Россия отходит от советской практики строительства двухкорпусных подлодок из-за их высокой шумности в низкочастотном диапазоне по сравнению с однокорпусными субмаринами. АПЛ «Казань», «Новосибирск» и все последующие лодки проекта 855М будут полуторакорпусными. Массивные конструкции будут защищать лишь наиболее уязвимые агрегаты.

С другой стороны, наша страна продолжает страдать от отсутствия достаточного количества финансов и профессионалов в управленческом звене. В непростом положении находятся десятки (если не сотни) предприятий, производящих специфичную технологически сложную продукцию. Их закрытия наша кораблестроительная отрасль может не пережить

С учётом текущей военно-политической обстановки положение дел в морской компоненте ядерной триады не является критическим, потому что Россия не находится на пороге атомной войны с США. Однако данное обстоятельство не отменяет важности создания в ближайшие годы фундамента для системного поступательного развития атомного флота.