Astra Militarum вспоминает о подвиге российских добровольцев под сирийской Аш-Шолой

Политика

Автор телеграм-канала Astra Militarumрассказал подробности героической гибели россиян в сирийском городе Аш-Шола.

В 2017 году в Сирии вовсю велась освободительная операция против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Осенью российские бойцы из «ЧВК Вагнера» отважно бились в авангарде сирийской армии при освобождении Дейр эз-Зора. Им удалось сбить боевиков с трассы из Пальмиры и прорвать передовые позиции противника. Однако по ряду причин наступление было осложнено. Войск у россиян и сирийцев было недостаточно, а в рядах сирийской армии не хватало дисциплины для качественной охраны коммуникаций. Это приводило к трагедиям.

Тылом для сирийских и российских отрядов стал городок Аш-Шола, который был отбит у боевиков 8 сентября. Рядом с ним располагалась бадия — пустынный регион, из которого радикалы совершали набеги на трассу. Они представляли серьезную угрозу для военных колонн, которые шли к Евфрату.

В конце сентября 2017 года в засаду террористов попала небольшая колонна сирийских войск, в составе которой было два россиянина. Террористы имели огромное преимущество – их было около 50-80 человек, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Сирийцы стали неорганизованно отступать, россияне обеспечили им прикрытие и вступили в неравный бой. Григорий Цуркану и Роман Заболотный не были новичками в своем деле и ранее сражались на стороне ополчения в Донбассе. Однако шансы отбиться от такой орды бандитов были призрачными.

Россияне отстреливались до последнего патрона, после чего, уже контуженными, были взяты в плен после короткой рукопашной. Когда русские отказались записать видео с заявлением о своем вступлении в «Исламское государство» и вообще оказались неуступчивыми перед требованиями бандитов, их казнили.

Положение террористов лишь ухудшилось после казни русских. Вот что рассказывал один из плененных позднее боевиков:

«У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться».

В декабре того же года командир ИГ, ответственный за пленение россиян, был уничтожен вместе с соратниками. Цуркану и Заболотный навсегда останутся в памяти как герои, погибшие достойно.