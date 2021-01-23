Политика

Освобожденный из ливийского плена социолог Максим Шугалей подтвердил худшие опасения насчет Ливии. Как США использует квазигосударственные структуры в Триполи, прокомментировал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

В большом интервью корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному Шугалей рассказал о том, что триполитанские группировки находятся под внешним управлением США. Бандиты и террористы ставятся американцами на должности в Правительстве национального согласия, чтобы создать оружие нового типа, которое является угрозой в первую очередь для европейских стран.

К таким выводам российский социолог пришел после социологического исследования на территории Ливии и полуторагодового заключения в неофициальной тюрьме «Митига», подконтрольной одной из четырех главных группировок Триполи.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum прокомментировал нашему изданию данные, озвученные Максимом Шугалеем.

«Если внимательно изучить интервью и те выводы, к которым пришел Шугалей за время плена и после возвращения в Россию, то, к сожалению, подтвердились самые худшие опасения насчет Ливии. Страна, которая была одной из богатейших в Северной Африке, в данный момент представляет собой не цельное государство, а разбитый политический и социальный конструкт», — объяснил автор Telegram-канала.

По его мнению, убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и затяжная война полностью лишили Ливию сил и возможностей.

«Более того, как верно подметил Шугалей, Ливия сознательно была разодрана в клочья Западом и сейчас фактически находится под внешним управлением — хотя и без прямой интервенции тех же Штатов. «Воронка Помпео», как окрестил данную ситуацию Максим Шугалей — это судьба, которая уготована многим странам Ближнего Востока и Северной Африки, даже когда сам госсекретарь США и экс-глава ЦРУ уйдет со своего поста», — считает автор Astra Militarum.

К власти в странах приходят криминальные и террористические элементы, создающие в рамках страны своеобразный новый террористическийфеодализм с конкурирующими между собой районами.

«Чтобы хоть как-то зафиксировать результаты своих «демократических» вторжений в дела других стран, США смешивают в формируемых им правительственных структурах такой страны террористов, маргиналов, лидеров ОПГ и немногих честных политиков для прикрытия — чтобы такое правительство хотя бы частично было признано на международном уровне. А пока мир считает, что в стране наконец-то наступил порядок, это псевдо-правительство угнетает жителей страны и шантажирует соседей террористической экспансией».

По словам руководителя Telegram-канала AstraMilitarum, выводы Шугалея еще раз подтверждают, что США, используя разрушенную Ливию, давят на весь регион для продвижения своих геополитических интересов.