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Арсеналы Минобороны России перестанут взрываться? Сделаны принципиально новые хранилища

Лилия Караева
5 февраля, 2021 10:52
2 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 10:52
2 мин
Строительство хранилищ
Минобороны.рф

В Забайкальском крае сдали в эксплуатацию несколько хранилищ для боеприпасов и взрывчатых материалов Минобороны России. Арсеналы имеют принципиально новую систему хранения.

Они представляют собой сейсмоустойчивую монолитную конструкцию, успыпанную грунтом с трех сторон. Конструкции выдерживают ударную волну мощностью 240 тонн в тротиловом эквиваленте.

На объектах смонтированы новейшие автоматические системы пожарной сигнализации. Возле хранилищ есть по два закрытых пожарных резервуара, вода к которых не замерзает в морозы.

Склады защищены от ударов молний. Они оборудованы системами климат-контроля.

По данным «Интерфакса», построены и сданы в экспулатацию 20 хранилищ. По плану будет построено 60 арсеналов. Площадь каждого составляет 1256,85 квадратных метров.

В октябре 2020 года 16 человек пострадали при пожаре на арсенале под Рязанью. В августе 2019-го взорвались боеприпасы на складах в Красноярском крае - пострадал 31 человек.

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Россия
Минобороны
Боеприпасы
арсеналы
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