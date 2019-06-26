«Армия» вновь открыла свои двери

В эти дни в военно-патриотическом парке «Патриот», который расположен в подмосковной Кубинке, проходит международный военно-технический форум «Армия-2019». В нынешнем году он юбилейный (первая выставка состоялась в 2015 году). В рамках форума проходят презентации перспективных образцов вооружения, динамические показы, круглые столы, конференции и деловые переговоры.

Для обывателя «Армия» интересна прежде всего открытой экспозицией, на которой представлены образцы советской и российской военной техники. Её посещение — это своеобразный экскурс в историю и взгляд в будущее отечественных Вооружённых сил и оборонной промышленности. Приехать в Кубинку можно с 28 по 30 июня.

На «Армии» в основном представлены образцы вооружения для Сухопутных войск, ВДВ, Росгвардии и Сил специальных операций. Однако данная специализация носит неформальный характер. На форуме функционируют кластеры Объединённой судостроительной корпорации, Объединённой авиастроительной корпорации, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», широко представлены средства ПВО разработки концерна «Алмаз-Антей»

Проведение такой масштабной оружейной выставки стало возможным благодаря созданию соответствующей инфраструктуры в Одинцовском районе, в непосредственной близости от Минского шоссе. «Патриот» был достроен в 2015 году рядом с полигоном Алабино, где проходят репетиции Парада Победы и динамические показы наземной техники.

«Патриот» включает конгрессно-выставочный центр, кластеры ведущих госкорпораций, уличные экспозиции площадью около 140 тысяч квадратных метров, универсальный учебно-демонстрационный комплекс, исторический комплекс «Партизанская деревня», многофункциональный огневой центр, полигон, аэродром, центр военно-тактически игр, зону военной реконструкции, таможенные терминалы, склады, железнодорожную станцию.

В «Патриоте» есть всё необходимое для проведения различных выставочных мероприятий, демонстрации военной техники и деловых встреч. В конгрессно-выставочном центре расположена масса всевозможных помещений (конференц-залы, переговорные комнаты, зоны приёма гостей), оснащённые современной оргтехникой. Строителей парка можно лишь похвалить за грамотную организацию пространства.

По поводу целесообразности масштабных вложений в «Патриот» было немало споров. Ведь в Московском регионе достаточно выставочных комплексов (например, «Крокус-Экспо») и площадок для открытых экспозиций (Парк Победы), которые можно использовать под нужды Минобороны и «Рособоронэкспорта».

Смысл создания «Патриота» заключался в том, что собрать на одной постоянной специализированной площадке военнослужащих, представителей оборонного комплекса, экспертов и иностранных партнёров. Так что желание Минобороны иметь собственный «Крокус» вполне обоснованно

Кроме того, «Патриот» — это витрина отечественных Вооружённых сил. Ничего подобного не создавалось ни в СССР, ни в Российской Федерации. Каждый желающий может ознакомиться с тем, как развивалась отечественная военная техника и на какие проекты сегодня уходят деньги российских налогоплательщиков.

Ещё крайне одна крайне важная функция «Патриота» — это собственно патриотическое воспитание. При посещении парка невольно возникает чувство гордости за армию и оборонку.

Душные лекции о том, почему и как нужно любить Родину, «часы патриотизма» в школах, милитаристскую пропаганду на ТВ можно смело отменять. Чтобы пропитаться здоровым патриотизмом и умеренной гордостью за Вооружённые силы РФ, гражданину России достаточно осмотреть «Патриот», не полениться и потратить на эту увлекательную экскурсию один из выходных дней.

Недостатком «Патриота» является сравнительно небольшое количество деловых мероприятий, которые проходят в парке. Руководству Минобороны физически более удобно организовывать их в здании на Фрунзенской набережной, так как путь в «Патриот» занимает достаточное большое количество времени

Министр обороны Сергей Шойгу, например, добирается до парка на вертолёте. Остальные гости не имеют такой возможности и едут по Минскому шоссе, либо пользуются железнодорожным транспортом. В любом случае путь туда и обратно займёт без малого полдня. Чтобы приехать на мероприятие к 10.00 нужно выезжать из Москвы не позже 7.30-8.00.

Форум «Армия» является главным событием в жизни «Патриота». Выставка поражает своим размахом и без сомнения востребована. Однако она проходит каждый год, в то время как подавляющее большинство международных выставок организуются с интервалом в два года.

Подобная периодичность является наиболее оптимальной. Во-первых, частые оружейные форумы могут попросту надоесть профессионалам. Во-вторых, за год ни одно государство в мире не создаёт сразу несколько образцов военной техники нового поколения. А именно она делает повестку дня всех международных выставок.

Например, в этом году главным экспонатом «Армии» можно назвать самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное ЦНИИТОЧМАШ для ВДВ. В прошлом году дебютировал зенитный ракетный комплекс «Сосна». Громкие новинки на «Армии» есть, но их немного, и как следствие — информационный резонанс от презентации новых вооружений относительно невелик.

Невозможно обойти стороной и слабую представленность на «Армии» зарубежных компаний. На форуме в Кубинке ни разу не проходила презентация новых зарубежных образцов. Страны-участницы ограничиваются демонстрацией макетов военной продукции и раздачей буклетов на стендах конгрессно-выставочного центра

Больше всего иностранных гостей приезжают из Китая и Индии — ключевых партнёров РФ по линии военно-технического сотрудничества. В этом году открылись стенды Турции, ЮАР, Белоруссии, Армении, Азербайджана и других стран. Однако от просмотра экспозиций зарубежных компаний складывается впечатление, что их участие — своеобразный визит вежливости и повод лишний раз приехать в Россию.

Причина слабой представленности иностранных государств заключается в нежелании приезжать в Кубинку делегаций из западных стран. Их представители присутствуют на «Армии» только на уровне военных атташе.

На уровне глав оборонного ведомства в этом году форум посетили 10 государств (Армения, Белоруссия, Бангладеш, Гвинея-Бисау, Египет, Казахстан, Мали, Нигер, Папуа-Новая Гвинея, Южная Осетия), на уровне начальников Генерального штаба — 6 государств (Кот-д 'Ивуар, Кувейт, Лаос, Мьянма, Сенегал, Шри-Ланка). На «Армию» не приезжают даже высокопоставленные гости из Китая и Индии

Таким образом форум в Кубинке как международная площадка не справляется со своими ключевыми задачами. И виной тому политическая конфронтация с Западом. Тем не менее, подобную ситуацию сложно назвать нормальной. «Армия» заслужила того, чтобы её участниками становились ведущие оружейные корпорации. Для успешного развития выставки в «Патриоте» создана вся необходимая инфраструктура.