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Политика
Армия Украины стягивает к границе с Крымом сотни танков и артиллерию
6 июня, 2021 09:12
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Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press
Армия Украины начала стягивать танки и артиллерию к границе с российским Крымом.
В данный момент на границу с Россией прибыли несколько товарных поездов с танками и другой военной техникой, а рядом с Крымским полуостровом размещены ракетные комплексы.
Эксперты предполагают, что вооруженные силы Украины в ближайшее время планируют проводить очередные военные учения.
Совестные учения стран Североатлантического альянса запланированы на конец июня, пишут argumenti.ru.
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