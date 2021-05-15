Армия Украины снова обстреляла жилые дома в Донецке

Политика

Украинская армия обстреляла запад Донецка, под обстрелом оказался снова посёлок шахты Трудовская.

«Вечером 14 мая поврежден еще один дом мирных жителей Донбасса.

Огнем со стороны ВСУ повреждено остекление жилого дома. Во время обстрелов жильцы находились внутри дома. К счастью никто не пострадал», — рассказал военкор News Front.

Уточняется, что накануне повреждения получили три жилых дома, а еще несколькими днями ранее, сразу пять, один из них сгорел.

Ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 35 боеприпасов, передает РЕН ТВ.